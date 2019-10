LORD OF THE LOST :: Nächstes Video / Jubiläumsshows

LORD OF THE LOST veröffentlichen ihr achtes Video zum Album “Thornstar” (#6 deutsche Album Charts): “Ruins”. Das Video wurde in Guadalajara, Mexikoo, an einem freien Tag auf Tour gedreht. Das Video spielt damit in dem Land, das die Zerstörung der aztekischen Hochkultur erlebt hat, aus deren Trümmern die heutige mexikanische Kultur erwachsen ist.

Jubiläumsshows LORD OF THE LOST:

06.12.19 DE – Hamburg (Rock Show, SOLD OUT)

07.12.19 DE – Hamburg / Markthalle (Rock Show, SOLD OUT!)

08.12.19 DE – Hamburg / Friedrich-Ebert-Halle (Ensemble Show, SOLD OUT!)

09.12.19 DE – Hamburg / Friedrich-Ebert-Halle (Ensemble Show)