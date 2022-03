LORD OF THE LOST :: 1. Covertrack aus kommender EP

LORD OF THE LOST kehren 2022 mit ihrer neuen EP “The Heartbeat of The Devil” zurück. Die EP enthält nicht nur zwei Versionen des Titeltracks, sondern auch drei Coversongs. Heute veröffentlicht die Band die erste Coverversion der neuen EP – das Lady Gaga Cover “Judas” – eine Künstlerin, die Chris Harms seit Jahren inspiriert. LORD OF THE LOST haben es geschafft, den Song mit ihren eigenen Trademarks zu bereichern, aber die Hauptstrukturen beizubehalten. Oldschool Synthesizer Sounds, Double Bass Parts und eine Gesangslinie zwischen schreienden Growls und klarem Gesang hüllen den Pop Hit in ein neues Gewand.

Chris Harms zu “Judas“:

„Lady Gaga hat mir schon viele schlaflose Nächte bereitet. Auch wenn es anders gemeint ist, als das vielleicht gerade zunächst klingt. Denn Ihre Songs bleiben in meinem Kopf und kleben und an meinem Herz hängen, wie von wenigen anderen Künstlern. Dort bleiben sie, sehr lange. Deshalb ist es auch mit besonderem Herzklopfen verbunden, so einen Song gesanglich selbst zu interpretieren, immer in dem Wissen, dass es in der heutigen Welt nicht unmöglich ist, dass das Resultat von der ursprünglichen Künstlerin selbst gehört wird. Klingt hart nach Fanboy-Action, ist auch so.”