Die dritte Single aus dem Album “Koinè” von LORD AGHEROS ist der Song “…Of May”, eine der “charmantesten Episoden” ihres neuen Werkes. www.facebook.com/lordagheros

Info: Few days ago we have released “Koinè” and for sure fans of IHSAHN, WOLVES IN THE THRONE ROOM, MOONSPELL and EMPYRIUM, will live a journey between Atmospheric Black Metal, Ambient and Avantgarde moments.

You can order at: https://smarturl.it/KOINE-CD