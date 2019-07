LINDSAY SCHOOLCRAFT :: Cradle of Filth Keyboarderin mit Soloalbum

Cradle of Filth Keyboarderin und Sängerin LINDSAY SCHOOLCRAFT, eine erfahrene Sängerin, Songwriterin, Harfenistin und Pianistin, bereitet sich darauf vor, ihr Debüt-Soloalbum am 7. Oktober zu veröffentlichen. “Martyr”, co-geschrieben vom ehemaligen Evanescence-Drummer Rocky Gray, bietet elf Tracks mit Gothic Rock, beeinflusst von Schoolcraft’s Hintergrund in der klassischen Musik. Fans von Evanescence, Nightwish und dergleichen werden Martyrs üppige, klaviergetriebene Arrangements zu schätzen wissen, während Cradle of Filth-Enthusiasten diese dunkelromantische Seite der Musik von Schoolcraft genießen werden. https://www.facebook.com/schoolcraftofficial/