LIGHTHOUSE IN DARKNESS :: Neues Projekt von Helen Vogt und Sascha Blach

Am 22. Februar 2019 erscheint das Debütalbum “The Melancholy Movies” von LIGHTHOUSE IN DARKNESS via Winter Solitude Productions. Es ist das gemeinsame Projekt von Sängerin Helen Vogt (FLOWING TEARS) und dem Songwriter/Produzenten Sascha Blach (EDEN WEINT IM GRAB). Zusammen kreierten die beiden ein durchwegs filmisches Album, das Elemente aus Trip-Hop, Electronica und Soundtracks zu einem ganz eigenen Sound vereint, der sehnsüchtig, gefühlvoll und nostalgisch zugleich klingt. Die Digi-CD ist ab sofort über den Webshop von www.wintersolitude.de vorbestellbar und enthält im Vergleich zur Digitalversion, die via Spotify, Amazon, iTunes und Bandcamp erhältlich sein wird, 3 exklusive Bonus-Tracks. Jüngst ist mit “Monochromatic Memories” ein weiterer Song vorab veröffentlicht worden. www.lighthouseindarkness.de

