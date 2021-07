LETZTE INSTANZ :: Neue Single & Video mit Gästen

LETZTE INSTANZ haben kürzlich ihre zweite Single “Entzündet die Feuer” von ihrem bald erscheinenden Album “Ehrenwort” veröffentlicht. Begleitet von melodiösen Streichern, fordert der neue Song mehr Liebe und Einigkeit. Der Wunsch nach weniger Einsamkeit in unserer Welt wird ganz deutlich und ist die Basis auf dem dieser tragender und fast zeremoniell anmutende Song aufbaut. Er wurde letzte Woche zusammen mit einem Videoclip veröffentlicht, in dem eine Menge großartiger musikalischer Gäste zu sehen aber auch zu hören sind, um die Band und ihre Anliegen zu unterstützen.

Diese Gäste sind im Video dabei: Malte “Versengold” Hoyer of Versengold, Ben Metzner of dArtagnan and Feuerschwanz, Eric Fish of Subway to Sally, Franz Wüstenberg and Tim Herbrig of The O’Reillys and the Paddyhats, Ralf Albers of Fiddler’s Green, Thomas Godoj and Gunnar Schröder of Dritte Wahl.

“Ehrenwort” kann hier vorbestellt werden:

https://afm.fanlink.to/LetzteInstanzEhrenwort?