LEAVES’ EYES :: Neues Album am 12. Januar

Nach den letzten Shows und Tourneen (u.a. mit Sabaton in Nordamerica) hatten LEAVES’ EYES direkt mit neuen Studioaufnahmen begonnen. Wie schon bei “King Of Kings” (2015) arbeitete die Band erneut mit dem London Voices Chor (bekannt von internationalen Blockbuster-Produktionen wie “Lord of The Rings” und “Stars Wars”) und dem klassischen Ensemble unter der der Leitung von Victor Smolski zusammen. Zahlreiche Folk-, Percussion- und klassische Musiker waren ebenfalls involviert.

Wieder mal entführen LEAVES’ EYES den Hörer in die Welt der Nordischen Mythologie und Wikingersagen. “Sign Of The Dragonhead” erscheint am 12. Januar bei AFM Records.

Related