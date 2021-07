LEAVES’ EYES :: MIDSUMMER Edition inkl. Blu-Ray Bundle

Nach “The Last Viking” in 2020 richten LEAVES’ EYES den Blick gezielt auf das “The Last Viking” (Midsummer Edition) Album. Dies erscheint nun im exklusiv Bundle, mit der Doku, den Instrumentals und dem cinematischen Soundtrack zur Doku auf Blu-Ray.

In einer Spielfilmlänge von über 100 Minuten (inklusive dem neuen Bonus Kapitel) erfährt man alles über die Schwerpunkte und die Diversität des Viking Reenactments und das Leben von Alex als Schwertkämpfer. Mit Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch kann sich jeder Wikinger Fan davon überzeugen, wie international die Szene heute agiert. Die Dokumentation zeigt in einer überraschenden Leichtigkeit die Vielfalt der Wikinger Szene und macht Lust, sich selbst in dieses Hobby zu stürzen!

Das Bundle „The Last Viking“ (Midsummer Edition) kann ab jetzt hier vorbestellt werden: https://shop.afm-records.de/de/leaves-eyes/