LEAVES‘ EYES :: Akustik-Version von “King Of Kings”

Die Symphonic Metaller LEAVES‘ EYES haben tief in ihrer Schatzkammer gegraben veröffentlichten heute einen Song aus ihrer Vergangenheit, eine Akustik Version des 2015er Album Titel Track “King Of Kings”, den sie noch mit der früheren Sängerin Liv Kristine aufgenommen haben.

Auf Social Media ließen LEAVES‘ EYES nun verkünden, dass sie eine Throwback-Reihe an Song Juwelen starten, dabei macht die Akustik Version von „King Of Kings“ heute den Anfang. Band Mastermind Alexander Krull kommentiert: „Diese Akustik Version von „King Of Kings“ klingt wunderschön, und wird auf Harfe und mit Natur Percussions begleitet. Der Song wurde eigens für diese Version und musikalische Begleitung umarrangiert.“

Der Song ist ab sofort auf allen Digitalen Plattformen verfügbar:

https://bfan.link/LeavesEyes-KingOfKings-AcousticVersion