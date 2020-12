Die schwedischen Dark/Gothic Metal Pioniere LAKE OF TEARS kündigen nach 10 Jahren ein neues Album an, das am 19. Februar bei AFM Records erscheinen soll.

Das neue Album “Ominous” von LAKE OF TEARS ist der perfekte Soundtrack für kurze, graue Tage und lange, kalte, dunkle Nächte. Nach fast einem Jahrzehnt der Stille enthüllt Daniel Brennare, Kopf und Herz der schwedischen Pioniere der dunklen Musik, endlich seine finstere Gedankenwelt.