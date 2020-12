LAKE OF TEARS :: Neue Single im Video

Mit “At The Destination” veröffentlichten LAKE OF TEARS ihr erstes Single-Video von ihrem neuen Album “Omnious”, das am 19. Februar 2021 erscheint. https://www.facebook.com/thelakeoftears

Info: Daniel Brennare sendet seinen Hörern auf der ersten Single des neuen Albums eine bedrohliche Radiobotschaft. Düster und treibend unterlegt von psychedelischen, mysteriösen Klängen, die Geschichten von einem fremden Ort erzählen.

Das neue Album „Ominous“ von LAKE OF TEARS ist der perfekte Soundtrack für kurze, graue Tage und lange, kalte, dunkle Nächte. Nach fast einem Jahrzehnt der Stille enthüllt Daniel Brennare, Kopf und Herz der schwedischen Pioniere der dunklen Musik, endlich seine finstere Gedankenwelt.