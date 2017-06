Am 09. Dezember 2016 haben -LA MAGRA- ihr aktuelles Album “Fairytales from the Graves” veröffentlicht. Danach begannen die Dreharbeiten für das neue Musikvideo. Der offizielle Videoclip “Hörst du mich rufen” ist nun hier zusehen. Ende Herbst diesen Jahres folgt dann die Singleauskopplung von “Riding Corpses” als digital E.P.

