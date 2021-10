KÆLAN MIKLA :: Neue Single mit ALCEST

Die drei Isländerinnen von KÆLAN MIKLA haben ihre neue Single “Hvítir Sandar” veröffentlicht. Der Track ist eine Zusammenarbeit mit den französischen Post-Metal-Pionieren ALCEST. “Hvítir Sandar” stammt von Kælan Miklas am 15.10. erscheinendem Werk “Undir Köldum Norðumljósum”, dem vierten Album der Band. https://www.facebook.com/Kaelanmikla

Kælan Mikla kommentieren den Song: “‘Hvítir Sandar’ handelt davon, sich von deinen inneren Fehlern und Dämonen besiegt zu fühlen. Es geht um Selbstakzeptanz. Auch wenn du eine Dunkelheit in dir trägst, macht sie dich zu dem, der du bist sind, und du solltest dich nicht für andere ändern müssen.”

Alcest sagen über die Zusammenarbeit: “Wir fühlten uns wirklich geehrt, als Kælan Mikla uns anboten, bei ihrem Song ‘Hvítir Sandar’ Gast zu sein. Alcest und Kælan Mikla tourten 2020 zusammen, und von Anfang an sahen wir definitiv eine Verbindung zwischen den beiden Bands, trotz des stilistischen Unterschieds. ‘Hvítir Sandar’ ist einer unserer Favoriten auf dem Album, und bevor wir überhaupt anfingen, daran zu arbeiten, hatten wir eine Vision, wie wir die Ästhetik von Alcest in den Song einbringen können. Wir sind so stolz auf das Resultat und hoffen, dass die Fans von Kælan Mikla diese Zusammenarbeit genauso genießen wie wir!”