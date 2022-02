KING SATAN :: Neues Video vom kommenden Album

Die Finnische Okkult-Industrial Metal Band KING SATAN veröffentlicht ihre neue Single “The Pagan Satan”. Das 3. Album “Occult Spiritual Anarchy” wird am 08. April 2022 weltweit bei Electric Spark Records veröffentlicht, was die Gruppe sofort mit eigenen Shows und als Support der Industrial Metal-Legenden DIE KRUPPS während ihrer Europatour im Mai 2022 promoten wird. https://www.facebook.com/kingsatan616

Regisseur & Vokalist King Aleister Satan kommentiert:

“Die Idee hinter ‘The Pagan Satan’ war es, primitive rhythmische und tanzbare Musik aus der Zeit vor der Rockmusik zu erforschen und sie durch unseren Stil zu filtern. Wir wollten in der Tat etwas anderes machen als andere Singles, vor allem nach unserer vorherigen ‘The Faces Of The Devil’, aber immer noch etwas, das im Kern 100 % KING SATAN ist. In diesem Sinne präsentiert ‘The Pagan Satan’ eine atmosphärischere und dunklere Seite unseres Schaffens, die sich auch traditionellen Genre-Grenzen zu entziehen scheint, wahrscheinlich stärker als jemals zuvor bei unseren Werken.”