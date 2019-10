“I Want You To Worship Satan”, das zweite Album der Finnischen Industrial Metal / Hellelectro Band KING SATAN, wird am 22.November 2019 bei Inverse Records veröffentlicht, begleitet von der dritten Single-Auskopplung “All Magick Is Chaos Magick”, samt neuem Musikvideo. https://www.kingsatan.net / https://www.facebook.com/kingsatan616