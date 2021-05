KING SATAN :: Neue Single

Die Finnische Okkult-Industrial Metal Band KING SATAN veröffentlicht ihre neue Single “This Is Where The Magick Happens”, wie gewohnt begleitet von einem provokanten und überraschenden Musikvideo. Die Könige der Blasphemie und der exploitation zogen sich vor kurzem mit neuem, mehr Metal-lastigem Material ins Studio zurück. Nun sind sie bereit, die ersten Ergebnisse dieser Sessions mit der Welt zu teilen. https://www.facebook.com/kingsatan616

Der Sänger der Band und Regisseur des Videos, King Aleister Satan:

“Im Jahr 1999 war die Welt auf dem Höhepunkt angekommen und befindet sich seitdem im freien Fall. Daher wollte ich das Ausweiden der 90ger noch weitertreiben als bisher, um all die Sommerhits wieder aufleben zu lassen. Selbstverständlich alles gefiltert durch unseren eigenen Stil und geprägt vom Geiste der Unangepasstheit, der spirituellen Anarchie und der Gier nach Erleuchtung. Vielleicht erzählt das Video eine Geschichte von symbolischer Allegorie. Vielleicht auch nicht. In jedem Fall ist es voller Verweise auf einflussreiche Denkende, von Sokrates zu Aleister Crowley und alles dazwischen… Eigentlich sage ich das nur, um ein paar fancy Stichwörter für die Suchmaschinen einzustreuen. Den Kram hier liest doch eh niemand. P.S. : Nietzsche!“