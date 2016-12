KING OF ASGARD :: Neues Album :taudr:

Nach langer Wartezeit werden Trollmusic am 17. März 2017 das neue KING OF ASGARD Album :taudr: veröffentlichen. Die Schweden haben eine kleine Auszeit genutzt, um sich mit verstärktem Line-Up neu zu fokussieren, und unter der Ägide von Magnus “Devo” Andersson ihre Aufnahmen einzuspielen. Das Cover für :taudr: hat Mattias Frisk in enger Zusammenarbeit mit Bassist Jonas Albrektsson entworfen, wie dieser erläutert: “Als enger Freund weiß Mattias, welche Richtung wir mit KING OF ASGARD einschlagen, und dieses Mal haben wir uns bereits sehr früh zusammengesetzt, um für :taudr: eine künstlerische Linie zu entwickeln. Mattias hat mit mir das komplette Layout arrangiert, denn wir sind da als Band vielleicht etwas penibel, doch wir legen großen Wert auf ein durch und durch stimmiges Gesamtprodukt. Mattias möchte so wie wir das Bestmögliche verwirklichen. Das Artwork fällt ziemlich düster und in sich gekehrt aus und passt hervorragend zu dem, was die Hörer auf :taudr: erwartet.” https://de-de.facebook.com/kingofasgard/ / https://mattiasfrisk.com

Related