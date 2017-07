Killjoy Records verlost 2 7inch Vinyl

Das Label Killjoy Records hat uns zwei rare 7inch Vinyl zur Verlosung zur Verfügung gestellt.

Zum einen wartet eine Scheibe der Gothabilly Band CULT OF THE PSYCHIC FETUS auf ein gutes Zuhause und als Zweites möchte die Platte der Psychobilly Band WIGSVILLE SPLIFFS so viele Umdrehungen wie möglich machen bei einem würdigen Liebhaber dieser Musik.

Schreibt mir einfach bis zum 23.07.2017 eine Mail an michi@amboss-mag.de und schreibt mir in welcher Stadt das Label Killjoy Records sitzt.

Aus allen richtigen Antworten werde ich die Gewinner auslosen. Wäre nicht schlecht, wenn ihr mir noch schreibt welche Platte ihr lieber hättet.

Viel Spaß đŸ™‚ (michi)