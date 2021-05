Die weißrussische Black-Metal-Band KHANDRA streamt ihr kommendes Album “All Occupied by Sole Death” kurz vor dem Veröffentlichungstermin. Die neue Platte wird am 28. Mai 2021 über Season of Mist veröffentlicht und kann ab sofort in voller Länge über den offiziellen Season of Mist YouTube-Kanal angehört werden.

