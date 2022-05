KEIN KIEL FESTIVAL :: Am 14.5. mit NO MORE + PSYCHE

KEIN KIEL Festival

Sonnabend 14.05.2022

Schaubude, KIEL

mit

NO MORE

PSYCHE

BEN BLOODYGRAVE

Einlass: 19:30 // Beginn: 20:00

InBetween & Aftershow Party mit DJ Timo C. Engel (Pop & Trash)

Website: http://www.keinkiel.de/

Event auf Facebook: https://www.facebook.com/events/1491683744543327

Nachdem das 8. Kein Kiel-Festival pandemiebedigt mehrmals verschoben werden musste, ist es am 14. Mai endlich wieder soweit. Die Gastgeber NO MORE haben dafür dieses Jahr schon mal mit einigen Konzerten „trainiert“ und freuen sich riesig auf das Heimspiel, bevor sie sich wieder den Aufnahmen zum neuen (Doppel)-Album zuwenden. Sie haben auch den Re-Release der Original 7“ ihres 1981 veröffentlichten Klassikers „Suicide Commando“ im Gepäck.

Mit der deutsch-kanadischen Band PSYCHE haben NO MORE schon oft die Bühne geteilt, denn der düster electro-soulige Synthpop mit zahlreichen Hits wie „Goodbye Horses“ und „Sanctuary“ passt perfekt zu NO MORE’s treibendem Post-Punk. Mit Darrrin Huss haben PSYCHE zudem einen stimmgewaltigen Frontmann, der noch jedes Publikum zum Tanzen gebracht hat.

Getanzt wird sicher auch bei BEN BLOODYGRAVE, der Berliner 1-Mann Punkband mit Synthesizern. Darunter stellt sich wahrscheinlich jeder etwas anderes vor, aber man könnte es als 80er Minimalwave mit Punkattitüde und tanzbaren Discobeats beschreiben. Oder wie „Spontis“ über einen Live-Auftritt schreibt: „Nie habe ich jemanden mit einem größeren Dachschaden auf der Bühne stehen sehen und nie einen charmanteren.“

Es verspricht ein ereignisreicher Konzertabend zu werden, der dann in die Aftershow-Party mit Pop&Trash DJ Timo übergeht.