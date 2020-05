KAUNIS KUOLEMATON :: Finnen mit Streamingkonzert + Vertrag bei Noble Demon

Die finnische melancholische Doom Metal Band KAUNIS KUOLEMATON hat den weltweiten Vertragsabschluss mit Noble Demon Records bekannt gegeben, dem neuen Label, das von Nuclear Blast-Veteran Patrick Walch geleitet wird, wo Ende dieses Jahres das dritte Album der Band in voller Länge veröffentlichen wird. Mit bereits zwei Alben, einer EP und mehreren Singles, ist KAUNIS KUOLEMATON bekannt für Musik von wunderschönen melancholischen Klanglandschaften und sanftem Gesang bis hin zu extrem getriebenem Metal und energischen Schreien. Für den Cleangesang ist z.B. Mikko Heikkilä verantwortlich, der Anfang des Jahres mit DAWN OF SOLACE bereits ein Album bei Noble Demon veröffentlicht hat und wie zwei weitere Bandmitglieder früher in der Gothic Metal Band SINAMORE tätig war.

www.facebook.com/kauniskuolematon / https://fb.me/nobledemonrecords

Darüber hinaus hat die Band ein intimes und sehr exklusives Showcase angekündigt, das am 31. Mai als Live-Stream (FB-Veranstaltung) stattfinden wird. Das Streaming findet um 18 Uhr statt, Karten sind an DIESEM ORT erhältlich.

Die Band über den Stream: “We are living in a time where the human faith is set on the edge of fathomless depths. In a time where some things change forever. But we have to go on without hesitation, alone, together. This is the reason why we are privileged in honour to be present with YOU in this time via a stream show! One moment with the dark arts performed by Kaunis Kuolematon! We hope to get you onboard.”