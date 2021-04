KATATONIA + SÓLSTAFIR :: Co-headlining Tour in 2022

SÓLSTAFIR und KATATONIA werden im Januar und Februar 2022 auf eine 31-tägige Co-Headline-Tour durch Großbritannien und Europa gehen.

21 Jan 22 Tullikamari (FI) Tampere

22 Jan 22 Kulttuuritalo (FI) Helsinki

23 Jan 22 Helitehas (EE ) Tallinn

25 Jan 22 Stodola (PL) Warsaw

26 Jan 22 Huxleys (DE) Berlin

27 Jan 22 Longhorn (DE) Stuttgart

28 Jan 22 Batschkapp (DE) Frankfurt

29 Jan 22 Roxy (CZ) Prague

30 Jan 22 Arena (AT) Vienna

01 Feb 22 Akvarium Klub (HU) Budapest

02 Feb 22 Backstage Werk (DE) Munich

03 Feb 22 Komplex 457 (CH) Zurich

04 Feb 22 Live Club (IT) Milan

05 Feb 22 Ninkasi Kao (FR) Lyon

07 Feb 22 Kapital (ES) Madrid

08 Feb 22 Apolo (ES) Barcelona

09 Feb 22 Metronum (FR) Toulouse

11 Feb 22 O2 Forum Kentish Town (UK) London

12 Feb 22 O2 Ritz (UK) Manchester

13 Feb 22 SWX (UK) Bristol

14 Feb 22 Garage (UK) Glasgow

15 Feb 22 KK’s Steelmill (UK) Wolverhampton

17 Feb 22 Rockhal (LU) Luxembourg

18 Feb 22 Patronaat (NL) Haarlem

19 Feb 22 Essigfabrik (DE) Cologne

20 Feb 22 Trianon (FR) Paris

22 Feb 22 Trix (BE) Antwerp

23 Feb 22 Gruenspan (DE) Hamburg

24 Feb 22 Amager bio (DK) Copenhagen

25 Feb 22 Rockefeller (NO) Oslo

26 Feb 22 Fållan (SE) Stockholm