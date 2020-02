KARG :: Album im Fullstream des Ein-Mann-Projektes von HARAKRI FOR THE SKY-Sänger J.J.

Am 7.2. ist “Traktat”, das neue KARG Album, bei AOP Records erschienen. Die abwechslungsreichen Songs von HARAKRI FOR THE SKY-Sänger J.J. könnt ihr euch im Fullstream in aller Ruhe anhören. https://www.facebook.com/kargband

KARG wurde bereits im Sommer 2006 als Ein-Mann-Projekt von HARAKRI FOR THE SKY-Sänger J.J. gegründet und bietet eine Mischung aus atmosphärischem Black Metal, Post Rock, Grunge, Shoegaze und Post Punk. Die Einflüsse aus anderen Genres als dem Black Metal haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr entwickelt, waren aber von Anfang an in verkürzter Form vorhanden. Lyrisch ging es bei KARG immer um die melancholischeren Seiten des Lebens, wie z.B. zerbrochene Beziehungen, verlorene Liebe, Entfremdung, Drogenmissbrauch, Verlust- oder Selbstmordgedanken und Depressionen. Im Gegensatz zu vielen anderen Bands sind die Texte von KARG genauso wichtig wie die Musik.

Tourdaten

07/02/2020 – Oberhausen – Helvete

08/02/2020 – Erfurt – From Hell

09/02/2020 – Hamburg – Bambi Galore

10/02/2020 – Berlin – Nuke Club

11/02/2020 – Nürnberg – Golden Nugget