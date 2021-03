KANGA ::  Track aus Debütalbum im Video

KANGA, eine Musikerin/Produzentin/Remixerin im Bereich Industrial Pop und Darkwave aus Los Angeles, war als Support des legendären Gary Numan auf seiner 40th-Anniversary-Tour und wird am 26. März ihr Debütalbum veröffentlichten. “You And I Will Never Die” wird über Artoffact Records veröffentlicht und zu dem Track “Home” wurde nun ein Video veröffentlicht “mit üppiger Beleuchtung, einer Horde mysteriöser Maskenfiguren und KANGA selbst, die zwei Rollen spielt”. www.facebook.com/kangakullt

Hier kann man das Album vorbestellen:

https://kanga.bandcamp.com/album/you-and-i-will-never-die

KANGA selbst sagt zu dem neuen Video:

“Viele von uns wenden sich der Selbstmedikation zu, um mit ihren Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und des Verlusts fertig zu werden. Angesichts des Drucks sozialer Situationen fühlen wir uns verpflichtet, uns ein anderes Gesicht aufzumalen, um durch die Nacht zu kommen. Das Video zu ‘Home’ dreht sich um diese Dualität zwischen der Angst und dem Schauspieler im Raum: Die Trennung, die auftritt, wenn der interne Monolog seine Unabhängigkeit erlangt und einen ganz neuen Charakter schafft, der vielleicht mutiger ist als sein inneres Selbst. Doch es fehlen die Grenzen und die nötige Weitsicht. Das Video verwebt diese beiden Selbst. Die maskierten Figuren, die erscheinen, sind Projektionen gesichtsloser Ängste, die das ungehemmte Selbst beobachten und in die es eintauchen kann. Das ist für den Moment aufregend, wird aber unweigerlich zu einem schmerzhaften Morgen führen.”