KAIZER :: Neuer Track zum Album-Release

Kurz vor dem Release des neuen Albums “Leidwerk” am 13.8. via Trisol Music Group haben KAIZER einen neuen Song veröffentlicht. “Gib mir ein Zeichen” ist mit Video bei YouTube zu sehen, das Album wurde produziert von Chris Harms (Lord of the Lost).

Info: Anna, Alex, Chris, Mirko, Tommy und Bernd haben all ihre Energie und Leidenschaft zur Musik in ihrem neuen, kraftvollen Album “LEIDWERK” zum Ausdruck gebracht, welches am 13. AUGUST diesen Jahres erscheinen wird. Kein geringerer als Chris Harms (Lord of the Lost) stand als Produzent an ihrer Seite, womit schon deutlich wird, in welche Richtung es nun geht nämlich VORWÄRTS! Die neuen Songs schlagen wie ein Gewitter ein, gehen voll nach vorne und greifen mit ihren Texten Themen auf, die ins Mark gehen. Musikalisch gibt es hier eine düstere Mischung aus harten Gitarrenriffs, melodischen Synthies, treibenden Bässen und einer Front von zwei Sänger:innen, Anna und Alex, die gemeinsam nach vorne preschen.