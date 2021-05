JYRKI 69 & STEVE STEVENS :: “White Rabbit” neu interpretiert

Die Goth Metal Ikone JYRKI 69 (The 69 Eyes) hat nach dem Gothabilly Project THE 69 CATS eine weitere Kollaboration bekannt gegeben, diesmal mit dem Gitarrenvirtuosen STEVE STEVENS, der für seine Arbeit mit dem Rock-Superstar Billy Idol bekannt ist. Sie haben an einer dunklen Interpretation des psychedelischen Klassikers “White Rabbit” von Jefferson Airplane gearbeitet. Gemeinsam aktualisiert das Duo den Paisley-Groove des Originals mit satten, atmosphärischen Gitarren, die sich zu einem metallischen Rausch aus verzerrten Powerchords aufbauen, alles umrahmt von einer knochenscharfen, fesselnden Gesangseinlage von Mr. 69.

“I have never really mentioned this before but I am a huge Jefferson Airplane fan,” enthuses Jyrki 69. “Grace Slick is an amazing and beautiful person. Jefferson Airplane is one of those bands whose albums I listen to all the time. I was very excited to record our cover version of this ultimate rock classic. We turned into psychedelic gothic rock and Steve Stevens is truly my all-time favorite guitarist! Welcome to My Rock’n’Roll Wonderland!”