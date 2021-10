JYRKI 69 .: 69 Eyes Sänger mit neuer Solo-Single

The 69 Eyes Sänger JYRKI 69 ist bereit, sich sein brandneues Soloalbum “American Vampire”, den Nachfolger seines Debütalbums “Helsinki Vampire” von 2017, am 17. Dezember auf CD und Vinyl zu veröffentlichen. Auf dem neuen Album, das sowohl Coversongs als auch Eigenkompositionen enthält, arbeitet Jyrki mit mehreren abtrünnigen Mitstreitern zusammen, darunter der nordische Rocker Tim Skold (von der Metalband Shotgun Messiah und den Industrial-Projekten Skold und Not My God), der Billy Idol-Gitarrist Steve Stevens, die Indie-Experimentalisten Xiu Xiu, die Popmusik-Königin Tiffany und viele mehr. Jetzt wurde der erste Original-Track des Albums veröffentlicht. “American Vampire”, das zusammen mit Skold geschrieben und aufgenommen wurde, ist der Titeltrack des Albums.

Es beginnt mit dunklen, atmosphärischen Keyboards, bevor es in ein massives Metal-Riff und Jyrkis einleitende Worte “Blood!” mündet. Es ist ein eindringlicher, gruseliger Track mit cineastischen Ambitionen, wie Jyrki erklärt: “American Vampire ist eine Figur irgendwo zwischen Vampir Lestat und Tony “Scarface” Montana. Wann immer ein Film mit diesem Titel gedreht wird, haben sie schon einen Song dafür! Die Musik stammt von Tim Skold, Hollywood-Legende und Überlebender, es war fantastisch, mit ihm Musik zu machen!”

Pre-order CD/vinyl: https://cleorecs.com/store/?s=jyrki+69+american+vampire&post_type=product

Pre-order/pre-save the digital: https://orcd.co/jyrki69_american_vampire_album