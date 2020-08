ISIULUSIONS :: Vorabsong vom Debüt der Österreicher

Am 11. September wird das Debut der Österreicher ISIULUSIONS “I – Follow The Flow” via Black Sunset / MDD veröffentlicht. Ab sofort gibt es mit dem Song “Feeding On Grime” eine erste Kostprobe des Albums auf dem MDD YouTube Kanal. “I – Follow The Flow” erscheint als Digipak und wird 13 Songs bei einer Spielzeit von knapp über einer Stunde enthalten. facebook.com/isiulusions/

Das Erstlingswerk rund um ex-, und Mitgliedern von Bands wie Hellsaw, Groteskh, Nocturne und Irdorath wurde im “Sound Delusion Studio” in Kärnten von Christoph Klier produziert und ist ab sofort auch als Special PreOrder Bundle erhältlich.