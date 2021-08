IRON MAIDEN :: Neue Single “Stratego”

“Stratego” ist der zweite Track von IRON MAIDEN’s 17. Studioalbum “Senjutsu”, welches am 3. September weltweit veröffentlicht wird. Es handelt sich dabei um einen von zwei Songs auf dem 10 Tracks und 82 Minuten langen Album, die von Gitarrist Janick Gers und Gründungsmitglied/Bassist Steve Harris geschrieben wurden. Aufgenommen wurde der Track bereits 2019 in den Guillaume Tell Studios; produziert wurde er von Kevin “Caveman” Shirley und co-produziert von Steve Harris.

“Senjutsu” wird in den folgenden Formaten veröffentlicht und kann ab sofort, vorbestellt werden: