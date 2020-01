IRDORATH :: Video zur ersten Single des kommenden Albums

Die weißrussische Fantasy-Folk-Band IRDORATH hat ihr neues Musikvideo zum Song “Serca Raskolata” präsentiert. Ein atmosphärisch aufgeladenes, mystisches Video voller Allegorien und versteckten Symbolen erzählt vom Wert der Familie, den internen Konflikten und der Wichtigkeit, die Vergangenheit nicht auszulöschen, sondern hinter sich lassen zu können. Interessanterweise sind alle Akteure des Clips echte Familienangehörige von Frontmann Vladimir.

Im Jahr 2020 werden Irdorath so oft wie nie zuvor in Deutschland spielen, unter anderem:

14.-16.02. Wacken Winter Nights, Wacken

09.-10.05. MPS, Weil am Rhein

26.-27.06. Feuertanz Festival, Abenberg

01.-02.08. MPS, Köln

22.-23.08. MPS, Speyer

05.-06.09. MPS, Luhmühlen