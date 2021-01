Der nach seinem Gründungsmitglied benannte norwegische Black Metal Act INFLABITAN, welcher in den frühen 90ern Teil der norwegischen Black Metal Szene war, wird am 26. Februar via Soulseller Records sein Debüt veröffentlichen. Vorab hat die Band um Hauptmann Inflabitan (alle Gitarren, Bass, Vocals) und Drummer AntiChristian (Tsjuder, Beaten To Death, The Cumshots) einen ersten Track mmit dem Titel “Symbols” veröffentlicht. facebook.com/inflabitanintrinsic