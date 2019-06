INFINITAS :: Neues Lyrikvideo “Amon”

Nach dem Erfolg des ‘Schnupf-Prävention’-Videoclips “Rudra”, haben die Schweizer Folk Heavy Metaller am 06.06.2019 ihr 2. Lyric Video “Amon” veröffentlicht.

Kreiert wurde der neue Videoclip von Fernando Melo. Der Song thematisiert das Leben vieler Menschen, die einen Job ausüben, der ihnen keine Befriedigung gibt – ‘1 second in Heaven, forever in Hell’, heisst es dazu im Refrain von “Amon”. http://www.infinitasband.ch/

INFINITAS verkünden zur Handlung des Songs:

“Der Hauptcharakter im Song ‚Amon‘ ist ein König. Sein Königreich ist in einer Schlacht involviert gegen die ‘Legion der Toten’. Der König stirbt im Krieg und kommt in den Himmel. Aber dort findet er keine Ruhe, weil er sich Sorgen um sein Königreich macht. Er trifft im Himmel den ‘Dark Lord’. Der ‘Dark Lord’ offeriert dem König, dass er zurück in die Schlacht darf um das Ganze zu beenden. Der König willigt ein. Doch als er schließlich zurück in der Schlacht ist, realisiert er, dass er nun nicht mehr Mensch ist, sondern auch zu einem dieser Monster geworden ist – und nicht länger für sein Königreich kämpft. Er kämpft nun auf der Seite der ‘Legion der Toten’. Der ‘Dark Lord’ hat ihn also reingelegt! Und so muss König Amon gegen sein geliebtes Königreich kämpfen – und er ist dabei auch noch wirklich gut! Aber: er fühlt sich sehr schlecht dabei. Doch eines Nachts bricht er seinen Eid mit dem ‘Dark Lord’ und zerstört all die bösen Monster während diese schlafen – und so schützt er sein Königreich!”