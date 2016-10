IN STRICT CONFIDENCE :: Neues Album am 25.11.

Nach zwei Vorab-Singles erscheint nun am 25.11. das neue Album von IN STRICT CONFIDENCE. Drei Versionen des Albums sind erhältlich. Neben der Standard-Version im Digipak, kommt auch eine Box mit Doppel-CD inklusive dem 1997er Albumklassiker “Face The Fear” auf einer MC/Kassette, sowie diversen Gimmicks (ISC Kondom, zwei Buttons, diverse Sticker und Postkarten). Mit der 2-LP 12″ im Gatefold Cover (limitiert auf 500 Kopien) nun auch erstmals ein ISC-Album auf Vinyl inklusive Bonustracks und Download-Code. Ab 25.11.2016 für alle überall.

Live:

26.11.16 D – Löbau/Görlitz, Depeche Mode Party-Festival

17.12.16 BE – Waregem, Dark X-Mas Festival

11.02.17 FI – Helsinki, Gloria

25.02.17 D – Heidelberg, Halle02

18.03.17 D – Oberhausen, E-tropolis Festival

16.07.17 PL – Bolkow, Castle Party Festival

31.3./1.4.17 D – Berlin, OutOfLine Weekender Festival