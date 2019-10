IN SANITY :: Neuer Videoclip vom kommenden Album

Die deutschen Melodic Deather von IN SANITY veröffentlichen mit “Watermark” die erste Kostprobe von ihrem kommenden Album “Welcome To The Show”. Das mittlerweile dritte Album der Band erscheint am 18. Oktober via Black Sunset/MDD. Produziert von Seeb Levermann in den Greenman Studios gibt es darauf 12 Songs, die auch visuell eine Geschichte erzählen, die sich nicht nur auf Fotos und im Artwork wiederfindet, sondern auch in ihren extravaganten Liveshows erzählt wird. “Watermark” wurde von Amadeus vom filmkünsterischen Kollektiv “Mannschaft Murnau” produziert und an Locations am Lippesee/Paderborn sowie Bad Salzuflen gedreht.