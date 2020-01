IN EXTREMO :: Neues Album, Single und Jubiläumstour

Am 27. März 2020 veröffentlichen IN EXTREMO das insgesamt 13. Studio-Album “Kompass zur Sonne” mit zwölf brandneuen Stücken. Neben der Standard-CD und einer Vinylausgabe (Doppel-LP auf 180gr) werden auch eine “Deluxe Edition” im Hardcover-Book sowie eine “Fan Box” (Deluxe Edition plus Merch-Items) aufgelegt. Die Deluxe-CD wartet dabei mit zwei weiteren Tracks auf. Aufgenommen wurde das neue Werk, wie der Studio-Vorgänger “Quid Pro Quo”, in den Principal Studios mit Produzent Vincent Sorg (Die Toten Hosen, Broilers u.a,) im westfälischen Senden.

“Troja” heißt die erste Single-Auskopplung. Beim bildgewaltigen Video führte Jörn Heitmann (u.a. Rammstein) Regie.

Ab Mitte April stehen die nächsten In Extremo-Konzerte an. Auf dieser anstehenden Tour wird übrigens auch ausgiebig Geburtstag gefeiert. Denn die Band besteht seit 1995 und begeht damit ihr 25jähriges Jubiläum.

Kompass zur Sonne Tour

16.04. Dresden – Alter Schlachthof

17.04. München- Zenith

18.04. Wien – Gasometer

23.04. Hannover – Swiss Life Hall

24.04. Bremen – Pier 2

25.04. Leipzig – Haus Auensee

30.04. Erfurt – Thüringenhalle

01.05. Bielefeld – Ringlokschuppen

02.05. Köln – Palladium

14.05. Hamburg -Sporthalle

15.05. Berlin – Columbiahalle

25 wahre Jahre – Carpe Noctem – Burgentour 2020

03.07. CH-Augst – Theater Augusta Raurica

25.07. Esslingen – Burg Esslingen

05.09. Leinenfelde-Worbis – Burg Scharfenstein

19.09. Satzvey – Burg Satzvey

https://www.inextremo-tickets.de/