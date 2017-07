IN EXTREMO :: Best Of-Album “40 Wahre Lieder” im September

In zwei aufregenden Dekaden sind IN EXTREMO so zu einer der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Formationen zusammen gewachsen, die mit ihrem markanten Sound die gesamte europäische Musiklandschaft geprägt und bis heute Millionen von Hörern begeistert hat. Im September bedankt sich die Truppe um Frontmann Micha “Das Letzte Einhorn” Rhein bei ihren treuen Fans mit einer ganz besonderen Werkschau: Auf der Best Of-Zusammenstellung “40 wahre Lieder” haben IN EXTREMO 40 handverlesene Song-Highlights aus über zwanzig zügellosen Jahren Bandhistorie auf einem opulenten 2CD & 3DVD bzw. 2 Blue Ray-Package zum ultimativen Greatest Hits-Rundumschlag vereint!

2CD im Jewelcase (physisch wie digital)

Ltd Fanbox mit 2CD + 3DVD oder 2 BluRay inkl. aller 3 Live -Konzerte vom “20 Wahre Jahre” Jubiläum auf der Loreley (Die Schiffshow Unplugged) Der Loreley-Freitag “Die ersten 10 Jahre” und der Loreley-Samstag “Die letzten 10 Jahre”) plus WDR-Film: “Verehrt und Angespien – In Extremo – die Doku” plus weiteres Bonusmaterial (Interview/Rückschau)

Liveshows:

21.12.17 Rostock, Moya

22.12.17 Hamburg, Mehr Theater

27.12.17 Frankfurt, Batschkapp

28.12.17 Erfurt, Thüringenhalle

29.12.17 Leipzig, Haus Auensee

30.12.17 Köln, Palladium

