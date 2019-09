Das atmosphärische Black Metal Duo IMPERIUM DEKADENZ kehrt mit seinem neuen Album “When We Are Forgotten” auf Napalm Records zurück. Nun hat die Band ein neues Musikvideo, für den Track “Bis Ich Bin” veröffentlicht, das von Horaz selbst produziert wurde. www.imperium-dekadenz.de

“The light shows you the world but the darkness shows you the truth about yourself.“ says the band. “Enter the heart of darkness through the veil of reason and the bonds of society until you have found your inner demon.”