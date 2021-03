Die Symphonic Metaller IMPERIA werden am 26.03.2021 bei Massacre Records ihr neues Album “The Last Horizon” veröffentlichen. Nun hat die Band ihre zweite Single “While I Am Here” als Video veröffentlicht. “The Last Horizon” wurde von Jacob Hansen gemischt und gemastert, und wird als 2-CD Digipak sowie in digitaler Form erhältlich sein. facebook.com/imperiaband

Hier kann man das Album vorbestellen: https://lnk.to/thelasthorizon