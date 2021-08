I AM YOUR GOD :: Neue Single mit Video

Die Finnischen Melodic Death Metaller I AM YOUR GOD stammen aus Finnlands nördlichster Provinz, Lappland, und haben mit “My Venom” eine neue Single samt Video veröffentlicht. An einem neuen Album wird zur Zeit gearbeitet. https://iamyourgod.lnk.to/MyVenom / https://www.facebook.com/iamyourgodband/

Info: I AM YOUR GOD verbinden Melodien und schwere Riffs auf eine Art und Weise, die für die nordischen Länder weltberühmt ist und den Melodic Death Metal der 2000er Jahre in die Gegenwart transferiert.