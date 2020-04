HYEMS :: Neues Video der deutschen Black Metaller vom kommenden Album

Die Deutsche Black Metal Formation HYEMS veröffentlicht am 1. Mai ihr neues Album “Anatomie des Scheiterns” bei MDD Records. Das Album, welches “mit Abstand zum besten gehören, was wir je gemacht haben” wie Frontmann A.E.J betont, bietet bei 7 Songs und knapp 48 Minuten Spielzeit. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibts ab sofort den Song “In Ketten” auf dem MDD YouTube Kanal. “Anatomie des Scheiterns” erscheint außer als CD auch noch als limitierte Vinyl Edition sowohl in schwarz, als auch in Crystal Clear mit schwarzem Splatter.

facebook.com/hyems666 / hyems.net / hyems.bandcamp.com