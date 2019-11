HUMAN FORTRESS veröffentlichen ihre erste Video-Single “Legion Of The Damned” von ihrem neuen Album “Reign Of Gold” was am 6. Dezember via AFM erscheinen wird. Nach drei Jahren kreativem Schaffens, legen die Epic-Metaller nun endlich nach und veröffentlichen im Spätherbst 2019 ihr sechstes Album “Reign Of Gold”, bei dem wieder Tommy Newton an den Reglern saß. 2020 soll dann auch konzerttechnisch wieder durchgestartet werden.