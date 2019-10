HORRIZON :: Video für neue Single

Die Melodic Death Metaller von HORRIZON haben Details zum kommenden Album “World Of Pain” enthüllt, das am 29. November bei Massacre Records erscheinen wird. Das Album wurde von Dominik Jahn (alias Nik Heimfarth) gemischt und gemastert. Das Coverartwork wurde von Michael Vetter gestaltet. Ein Video wurde zur neuen Single “Once In A While” veröffentlicht.

http://www.horrizon.de / https://www.facebook.com/HorrizonMetal

09.11.2019 DE Bindlach – Bärenhalle (Winter Invasion Festival)

29.11.2019 DE Leipzig – Hellraiser