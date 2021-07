HORRESQUE :: Livevideo veröffentlicht

Nachdem die Deutschen Death/Black Metaller HORRESQUE im Februar 2020 ihr Debütalbum “Chasms Pt. I – Avarice and Retribution” über The Crawling Chaos Records veröffentlicht hatten, wurden kurz darauf alle Pläne, das Album auf Bühnen zu präsentieren, wie bei jeder Band da draußen, auf Eis gelegt. Die Band wollte nicht einfach warten und hoffen, dass sich die Situation bessert, also entschied sie sich, den Fans einen kleinen Einblick zu geben, wie ein Horresque-Gig aussehen würde. Das Ergebnis ist das 30-minütige Video “Live Chasms”.

Ende August 2020 wurden die Vorbereitungen für diesen Versuch getroffen. Die Band spielte fünf Songs des Albums in einem Live-On-Tape-Gig, bei dem Video und Audio ohne Overdubs oder Neuaufnahmen aufgezeichnet wurden, um die Band in voller Stärke, aber so ehrlich und echt wie möglich zu präsentieren, in einem DIY-Release-Stil. Der Gig wurde mit mehreren Kameras gefilmt und das Material wurde von der Band geschnitten und von Postproduction Engineer Matthias Ort zum endgültigen Look und Aussehen geformt. Der aufgenommene Ton wurde von N.W. gemischt. @Klangkerker in Mannheim, Deutschland. Das Video zeigt erstmals auch zwei neue Mitglieder in Horresque’s Lineup, Bassist T.S. und Schlagzeuger M.P., die bei den Aufnahmen zu “Chasms Pt. I” noch nicht in der Band waren. Begleitend zum Video werden die Audio-Aufnahmen auf einem streng limitierten Tape von 50 Stück als Sammleredition veröffentlicht und direkt über die Band verkauft.