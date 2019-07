HOPE DRONE :: Neuer Song vom neuen Album

Vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums “Cloak of Ash” auf Relapse Records kehren Brisbanes HOPE DRONE mit einer neuen Meditation über persönliche und existentielle Verzweiflung in Form von “Void Lustre” zurück. Das mit Geduld und Zurückhaltung gebaute Album lässt die Band die strukturierten und dynamischen Pfade ihrer früheren Arbeit weiter zurücklegen, während sie von strengen Atmosphären bis zu krachenden Klangwänden durch hektische Blasten und tosende Dirges tanzt. Durch die Mischung von Black Metal, Schlamm und Post-Rock mit noch weiter entfernten Einflüssen erzeugt die Band einen satten Sound, der ebenso schön wie verheerend ist. Das Album erscheint am 30. August als 2xLP, CD oder digital.