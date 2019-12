HÖRSPIEL: THE LOVECRAFT 5 “Jäger der Finsternis” (Grusel, Krimi)

THE LOVECRAFT 5

“(2) Jäger der Finsternis”

(Krimi)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 11/2019

Label: Contendo Media

Zeitgleich mit “Das Bild im Haus” ist auch die zweite Episode “Jäger der Finsternis” erschienen. Auch dieses mal befinden wir uns in einer spannenden, amüsanten aber auch nervenaufreibenden Gesprächsrunde über eine H.P. Lovecraft Geschichte die im Original „Der leuchtende Trapezoeder“ heißt. In der Geschichte geht es um einen Mr.Blake der auf mysteriöse Art ums Leben gekommen ist, anhand von seinen Tagebucheinträgen entsteht eine Erzählung welche einen heidnischen Sektenkult behandelt und von einem seltsamen Objekt erzählt. Wieder ist es eine wahre Freude den 5 Gesprächspartnern zu lauschen und in die düstere Geschichte einzutauchen. Abermals überzeugt mich die klassische Szenerie und die sehr spannende Erzählweise, die zu jeder Zeit Spannung und Furcht erzeugen kann. Es ist eine altraumhafte, fast surreale Story die zu jeder Minute für ein perfektes Hörspielerlebnis sorgt! Wenn diese Serie so weiter geht ist der Erfolg garantiert, ich freue mich auf jeden Fall auf die im Dezember erscheinende dritte Folge »Der Außenseiter«!! (michi)

Verlagsinformationen:

Tauchen Sie mit den Freunden Charles, Herbert, Warren, Edward und Richard ein in die düstere Atmosphäre Neuenglands. Hier, bei den Lovecraft 5, wird nicht nur in rätselhaften Geschichten das Grauen H.P. Lovecrafts zu neuem,unheimlichem Leben erweckt. Ebenso ist Platz für Neckereien, Abschweifungen und ironische Anmerkungen,was für amüsante Zwischentöne sorgt. Mit Gänsehaut, versteht sich.

»Wurde Robert Blake in jener schicksalhaften Nacht tatsächlich vom Blitz erschlagen? Meine Freunde, aus seinen Tagebucheinträgen entspinnt sich eine Geschichte um einen mysteriösen Sektenkult und einen seltsamen, leuchtenden Stein… Denn nachdem Blake einen Blick in dessen unendliche Weiten warf, erwachte dort etwas Unheimliches in der Finsternis. Ein Grauen, das sich aufmachte, Blake zu holen…«

Morbider Charme, wohlige Gänsehaut. Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds. Willkommen zu einem fesselnden Hörspiel-Erlebnis! Willkommen im Club der Lovecraft 5!

Sprecher: Charles – Uve Teschner · Warren – Lutz Mackensy · Herbert – Markus Pfeiffer · Richard – Florian Hoffmann · Edward – Julian Tennstedt · Robert Blake – Michael-Che Koch · Credits – Matthias Keller

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: Christoph Piasecki · Buch: Julie Hoverson, nach der Geschichte „Der leuchtende Trapezoeder“ von H.P. Lovecraft · Deutsche Übersetzung: Thomas Rippert · Musik: Michael Donner · Sounddesign: Erik Albrodt · Design & Illustration: Alexander von Wieding · Produktion & Vertrieb: Contendo Media GmbH

Veröffentlichungsinfos:

Die ersten beiden Folgen,»Das Bild im Haus«und »Jäger der Finsternis«erscheinen am 22. November 2019 digital in allen gängigen Download-Shopsund -Portalen! Und auch die nächsten Folgen stehen bereits in den Startlöchern: »Der Außenseiter« im Dezember 2019, »Der Fall des Arthur Jermyn«im Januar 2020, »Aus dem Jenseits«im Februar 2020 und »Das gemiedene Haus«im März 2020.