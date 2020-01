HÖRSPIEL: THE LOVECRAFT 5 “Der Aussenseiter” (Grusel, Krimi)

THE LOVECRAFT 5

“(3) Der Aussenseiter”

(Krimi)

Wertung: Gut

VÖ: 12/2019

Label: Contendo Media

Abermals treffen sich die 5 Freunde um sich Lovecraft Geschichten zu erzählen. Im Stück „Der Aussenseiter“ geht es um seltsame Fußabdrücke deren Herkunft zu klären ist und die Intension des Erzeugers. Anders als in den beiden ersten Episoden wird diese Geschichte nicht komplett erzählt sondern setzt sich zusammen aus Fragestellungen die reihum gestellt und beantwortet werden. Erinnert ein bisschen an die Strategie der „Black Stories“ Spiele. Der Cast harmoniert hier wieder einmal hervorragend zusammen was zu einem spannenden und sehr kurzweiligen Hörspielerlebnis führt. Die Schaurige Grundstimmung ist auch dieses Mal wieder garantiert sodass hier der perfekte Gruselspass garantiert ist. Mit knapp über 30 Minuten ist diese Episode recht kurz ausgefallen, aber lieber kurz, knackig und spannend als das Stück mit irgendwelchen langweiligen Füllgesprächen zu füllen.

Kurzum kann man sagen, dass der großartige erste Eindruck der Lovecraft5 auch mit Episode 3 absolut spannend fortgeführt wird und damit die Vorfreude auf die weiteren kommenden Folgen ungebremst hoch bleibt!

Verlagsinformationen:

Willkommen im Club der Lovecraft 5! Tauchen Sie mit den Freunden Charles, Herbert, Warren, Edward und Richardein in die düstere Atmosphäre Neuenglands.Dort, wo in rätselhaften Geschichten das Grauen H.P. Lovecrafts zu neuem,unheimlichem Leben erweckt wird…

»Die Geschichte der Jermynsist geprägt von einem dunklen Fluch, Mord, Blut… und Wahnsinn. Arthur Jermyn wollte mehr über die düstere Vergangenheit seiner Familie erfahren. Einer Legende über eine sagenhafte Stadt mitten im Dschungel folgend, führten ihn seine Wege bis in den Kongo. Doch manche Ursprünge, meine Freunde, zeigen die Zukunft in einem vollkommen anderen Licht.«

Morbider Charme, wohlige Gänsehaut. Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds. Willkommen zu einem fesselnden Hörspiel-Erlebnis! Willkommen im Club der Lovecraft 5!

Sprecher:

Charles–Uve Teschner · Warren – Lutz Mackensy· Herbert – Markus Pfeiffer·Richard – Florian Hoffmann·Edward– Julian Tennstedt· Mwanu – Bert Stevens· Soames – Tommi Piper· Verhaeren – Jens Wendland·Credits – Matthias Keller

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: ChristophPiasecki·Buch:Julie Hoverson, nach der Geschichte „Arthur Jermyn“ von H.P. Lovecraft· Deutsche Übersetzung:Thomas Rippert·Musik: Michael Donner·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding· Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH