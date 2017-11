HÖRSPIEL “Morgan & Bailey (11) Schnee in Paris” (Krimi

Morgan & Bailey



“(11) Schnee in Paris”

(Krimi)

Wertung: Gut

VÖ: 03.11.17

Produktion: Contendo Media

Klappentext:

Mit Schirm, Charme und Gottes Segen lösen der katholische Pfarrer Charles Morgan und die evangelische Pastorin Rose Bailey im beschaulichen Städtchen Heaven’s Bridge an der Küste Neuenglands spannende Fälle.

Rose Bailey reist mit Charles Morgan nach Paris, um ihre Schulfreundin zu besuchen, die berühmte Krimiautorin Marsha Hawkins. Dabei lernen sie jedoch auch die gefährliche Seite der Weltmetropole kennen, denn das Verbrechen scheint ihnen auf Schritt und Tritt zu folgen. Gemeinsam mit Marsha müssen sich die beiden Spürnasen aus Heaven´s Bridge mit der Pariser Unterwelt messen.

Herrlich klassisch und modern zugleich, steht „Morgan & Bailey“ ganz in der Tradition der beliebten britischen Krimiklassiker. Interessante Charaktere, rätselhafte Mordfälle und mittendrin ein charmantes Ermittler-Duo mit ganz eigenen Methoden.

Lassen Sie sich fesseln vom nostalgischen Charme, bekannten und beliebten Synchronstimmen, orchestralem Soundtrack und realistischen Sounds. Ein einmaliges Hörspiel-Erlebnis in seiner schönsten Form!

Sprecher:

Charles Morgan – Joachim Tennstedt · Rose Bailey – Ulrike Möckel · Marsha Hawkins – Katja Brügger · Kathleen Barker – Ulrike Stürzbecher · Commissaire Reynaud – Santiago Ziesmer · Mahmoud Ben Ali – Jens Wendland · Yves Clément – Detlef Tams ·

André Gozard – Patrick Steiner · Louis – Marc Schülert · Liam Fletcher – Christoph Piasecki · Einsatzleiter – Simon Böer ·

Polizist – Bejo Dohmen

Buch: Markus Topf · Idee, Konzept, Regie: Christoph Piasecki · Musik: Alexander Schiborr, Konrad Dornfels · Sounddesign: Erik Albrodt · Produktion: © Contendo Media GmbH

Kein Urlaub in Europa

…das mussten Charles Morgan und Rose Bailey schon in der letzten Episode hinnehmen als sie den Vatikan besuchten. Nun aber soll alles besser werden in Paris, doch statt Kultur, Kunst und Lebensfreude werden die beiden Hobby Ermittler durch einen dummen Zufall wieder einmal in einen Kriminalfall verwickelt. Wer hätte gedacht das ein verwechselter Koffer die beiden mit Entführungen, Drogenkrieg und Organhandel konfrontieren würde.

Die Schreiber dieser Hörspielreihe beweisen wieder einmal viel Geschick eine tolle spannende Story zu inszenieren im klassischen Stile der britischen Kriminalgeschichten. Das dieses ungleiche Paar auch auf ihren Reisen wie ein Magnet für Kriminalfälle wirken, ist sehr amüsant und passt in das bisherige Geschehen dieser Reihe. Auch in Paris beweisen die beiden so mit jeder Menge Witz und Charme wie man den Bösewichten das Handwerk legen kann.

Auch nach 11 Episoden gibt es noch keinerlei Abnutzungserscheinungen in dieser Serie. Voller Ideenreichtum schaffen es die Macher weiterhin für tolle Stimmungen und viel Spannung zu sorgen. Technisch ist natürlich auch alles in gewohnter hochwertiger Qualität umgesetzt worden! Weiter so Charles und Rose!! (michi)