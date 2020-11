HÖRSPIEL: “Midnight Tales 25 – Tote neue Welt 1” (Mystery)

“Midnight Tales – Angst um Mitternacht”

“(25) Tote neue Welt 1″

(Mystery)

Wertung: Gut

VÖ: 10/2020

Label: Contendo Media

Erstmalig hat Contendo Media in seiner Midnight Tales Hörspielreihe einen Mehrteiler herausgebracht. Es sind dann auch gleich satte 4 Episoden die ein Endzeitdrama beschreiben, das in Zeiten der Corona Pandemie gar nicht mehr so unwirklich erscheint. In der ersten Folge begleiten wir ein Forschungsteam das völlig isoliert auf Lanzarote eine Mars Expedition simuliert. Am Ende dieser drei Jahre freuen sie sich auf die Rückkehr in die Zivilisation, doch diese ist schon lange nicht mehr in der Form vorhanden wie die vier Leute diese verlassen haben. Das Zusammenleben in der Station wir gut transportiert wenn auch einige Konversationen wenig echt wirken, so manches Mal wären mehr Emotionen realistischer gewesen. Dagegen sind die Soundeffekte wirklich hervorragend und machen die Geschichte in sich stimmig. Auch die einzelnen kleinen Zeitsprünge sind sehr gut eingearbeitet und bieten für den Hörer eine gute Tiefe. Der Start in diese vierteilige Geschichte ist somit gut gelungen! (michi)

Verlagsinformationen:

Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können.Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute.

MIDNIGHT TALES – Angst um Mitternacht

Von der Außenwelt isoliert, verbringen fünf Menschen ihr Leben in einer Forschungsstation auf Lanzarote. Als ihre Mission nach drei langen Jahren endet, müssen sie erfahren, dass es die Welt, wie sie sie kannten, schon längst nicht mehr gibt.

Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds.Ein wahrhaft fesselndesHörspiel-Erlebnis!Tauchen Sie ein in die Welt der „Midnight Tales“. Betreten auf eigene Gefahr.

Sprecher:

Jacqueline Arendt – Stephanie Kirchberger · Rebecca Jepsen – Vera Bunk · Jens Wiggeshoff – Markus Raab · Tilo Prebe – Jacob Weigert · Sebastian Bahrens – Bastian Sierich · Sophie Gerling – Rieke Werner · Yvonne Gerling – Yvonne Greitzke · Christoph Hültenschild – Claus Vester · Nachrichtensprecher – Julian Tennstedt · Host – Peter Flechtner · Credits – Alex Bolte

Dramaturgie, Regisseur, Produzent: ChristophPiasecki· Buch:Frank Hammerschmidt· Musik: Michael Donner, Scott Lyle Sambora, Alexander Schiborr und Konrad Dornfels·Schnitt: Stefanie Berg und Anika Roth·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding· Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH