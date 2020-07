HÖRSPIEL: “Midnight Tales 17 – Das Mörder-Puzzle” (Mystery)

“Midnight Tales – Angst um Mitternacht”

“(17) Das Mörder-Puzzle”

(Mystery)

Wertung: Gut

VÖ: 06/2020

Label: Contendo Media

In dieser inzwischen 17. Episode der “Midnight Tales – Angst um Mitternacht” bleiben zwei sich fremde Männer in einem Aufzug stecken. Als wäre dieses Schreckensszenario nicht beklemmend genug, stellt sich darüber hinaus noch heraus, dass einer der beiden Männer ein gesuchter Krimineller ist, der sogar schon Menschenleben auf dem Gewissen hat. Was darüber hinaus in der Enge des Fahrstuhls passiert ist extrem spannend und überraschend zugleich. Vor allem der nervenaufreibende Schluss wird so manchen Hörer zum Staunen bringen.

Ein kleiner Raum, zwei Hauptdarsteller und nur ganz wenige Szenen rund um dieses kleine Kammerspiel. Die Interaktionen der beiden Männer sind sehr trickreich gestrickt, sodass dem Hörer hier sehr spannende Minuten geboten werden. Die Sprecher machen hierbei wieder sehr viel aus, denn gerade wenn sich fast alles auf die Gespräche zweier Menschen reduziert, müssen diese schon eine exzellente Leistung abliefern um den Spannungsbogen immer angespannt zu halten!

Mit diesem Hörspiel ist wieder bewiesen welch Abwechslung unter dem Motte “Mystery-Hörspiel” stecken kann! Also liebe “Midnight Tales” Freunde bleibt weiter an dieser Serie dran, für Hochspannung ist weiterhin gesorgt! (michi)

Verlagsinformationen:

Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können.Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute.

MIDNIGHT TALES – Angst um Mitternacht

Ein Hotel in New York. Eine Aufzugskabine. Zwei Männer. Es geht um Mord. Es geht um Flucht. Als der Fahrstuhl stecken bleibt, liegen die Nerven blank. Doch ist wirklich alles so, wie es scheint?

Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds.Ein wahrhaft fesselndesHörspiel-Erlebnis!Tauchen Sie ein in die Welt der „Midnight Tales“. Betreten auf eigene Gefahr.

Sprecher:

Mike Preston- Simon Böer· Peter Frobisher- Robin Brosch· Captain Anderson- Pat Murphy· Rachel Ward- Bettina Weiß· Hotelgast- Kaspar Eichel· Officer- Till Hagen· Polizisten- Tatjana Auster, Markus Pfeiffer, Marionvon Stengel, Christoph Piasecki und Stephanie Kirchberger· Host – Peter Flechtner· Credits – Alex Bolte

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: ChristophPiasecki·Buch:Marc Freund· Musik: Michael Donner, Scott Lyle Sambora, Alexander Schiborr und Konrad Dornfels·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding·Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH