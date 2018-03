HÖRSPIEL “Gespenster-Krimi (15) – Monster Truck” (Horror)

Gespenster-Krimi

“(15) Monster Truck”

(Horror)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 23.03.18

Label: Contendo Media

Inhaltsangabe:

Trucker Hank nimmt auf seiner letzten Tour die junge Ausreißerin Shalene als Anhalterin mit. Für beide wird diese Fahrt zu einer Reise ins Ungewisse. Denn ausgerechnet Hanks Truck wird als Versteck für die Beute eines Gangstertrios auserkoren.

Plötzlich stehen Hank und Shalene im Mittelpunkt einer Verfolgungsjagd, die einen unerwarteten Verlauf nimmt. Denn da ist noch Hanks Fracht. Eine ganz besondere Fracht…

Sprecher: Hank: André Beyer; Shalene: Rieke Werner; Foley: Joachim Kerzel; Jared: Wolfgang Bahro; Mason: Detlef Tams; Ethan: Simon Böer; Mancuso: Martin Sabel; Mike: Bejo Dohmen; Bedienung: Frank Fabryt

Buch: Erik Albrodt

Idee, Konzept & Regie: Christoph Piasecki, Patrick Holtheuer

Sounddesign: Erik Albrodt

Musik: Konrad Dornfels, Michael Donner

Cover & Design: Kito Sandberg

Vertrieb: Contendo Media GmbH

Eine gefräßige Fracht

Die 15. Episode der Hörspielreihe “Gespenster Krimi” ist schon ein klein bisschen verrückt. Nicht das die vorherigen total realistisch oder normal gewesen wären, doch diese Folge lässt den Hörer schon so einige Male schmunzeln. Komische Dinge passieren wenn man per Anhalter reist, so geht es unserer Shalene die bei einem Trucker mitfährt. Doch dessen Fracht ist eine ganz Besondere. Doch das erfährt nicht nur die Anhalterin sondern vor allem auch ein paar Gangster die nach einem Geldraub den Truck als Zuflucht auswählen…

Der Inhalt des Trucks ist wirklich sonderbar und mysteriös. Verraten wird das hier nicht, denn das soll ein monströses Geheimnis bleiben. Aus alledem wird damit aber eine sehr spannende und immer wieder auch ziemlich lustige Geschichte die zu jeder Sekunde ungemein viel Saß macht.

Die Sprecher sind mal wieder absolute Klasse und verkörpern die Charaktere in Perfektion.Viele Stimmen kennt man auch schon aus Film und Fernsehen. Gerade die furchteinflößenden Soundeffekte, welche die geheimnisvolle Fracht vertonen, sind Oberklasse und lassen so machen älteren Lautsprecher an seine Belastungsgrenze kommen.

Eine wirklich tolle Episode, diese Nummer 15. Macht ausgesprochen viel Spaß diesen netten kleinen Horror-Gespenster-Monster Geschichten zu lauschen. Weiter so!! (michi)